Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni operasyon: 3 gözaltı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yeni soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında gazeteci olarak bilinen C.D., ABB TV sorumlusu B.Ü., ABB TV'nin eski müdürü B.Ş. ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kuaförü olarak bilinen Ö.S. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3'ünün gözaltına alındığı, 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.