Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kurulacak!

140 YENİ MAHKEME KURULACAK

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; '1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi, 16 Tüketici Mahkemesi' olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.