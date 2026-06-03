Bakan Gürlek duyurdu: 140 yeni mahkeme kurulacak!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde kullanılması amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Bu adımla, yargılamaların daha kısa sürede tamamlanması ve hizmetlerin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Bakan Gürlek, "Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefi kapsamında 140 yeni mahkenenin kurulacağını açıkladı.
140 YENİ MAHKEME KURULACAK
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla; '1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi, 16 Tüketici Mahkemesi' olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
"ADALET HİZMETLERİ HIZLANACAK"