Bakan Kacır: "Tarih sahnesinden çok daha iddialı çıkıyoruz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te BÜSEM bünyesinde gerçekleştirilen temel atma ve anahtar teslim törenine katıldı. Bakan Kacır, "Türkiye olarak tarih sahnesine eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialı çıkıyoruz. Ülkemizde OSB sayısı 363'e, fabrika sayısı 61 bine, çalışan sayısı 2 milyon 700 bine yükseldi" dedi.
Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı belediyenin öncülüğünde sürdürülen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) bünyesinde gerçekleştirilen temel atma ve anahtar teslim törenine katıldı.
BAKAN KACIR, ANAHTAR TESLİMİ YAPTI, TEMEL ATTI
Kentte faaliyet gösteren 14 farklı meslek grubunu aynı çatı altında buluşturacak ve toplam 4 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak olan BÜSEM, büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Tır Alım-Satım Sanayi Sitesi'nde hak sahiplerine anahtarları teslim edilirken, Gaziantep Terlik ve Spor Ayakkabı Sanayi Sitesi 2'nci Etap Temel Atma Töreni de gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen törende, hak sahipleri iş yerlerinin anahtarlarını teslim alırken, protokol üyeleri tarafından butonlara basılarak yeni etapların temelleri atıldı.
"TARİH SAHNESİNE ESKİSİNDEN ÇOK DAHA KUVVETLİ ÇIKIYORUZ"
Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada yapılan yatırımlar ve çalışmalardan bahsederek, "Biz güçlü bir devlet, güçlü bir milletiz. Allah'ın izniyle tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz. Bu defa eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialıyız. Bizi güçlü kılan duruşumuz, liderimiz ve sahip olduğumuz Türkiye Yüzyılı iddiasıdır. Bunun yanında üretimde elde ettiğimiz kabiliyet, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar, hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesi, hiç kimseye muhtaç olmaksızın kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi bir şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiamız. Yani milli teknoloji hamlemiz. İşte bu üretim gücümüzü daha da yükseltmek gayretindeyiz. Bunun için kalkınma yolculuğumuzu sadece batı illerimize değil Türkiye'nin dört bir yanında, kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna 81 şehrimizin tamamını kuşatacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz" dedi.