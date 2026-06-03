Bakan Kacır: "Tarih sahnesinden çok daha iddialı çıkıyoruz"

"TARİH SAHNESİNE ESKİSİNDEN ÇOK DAHA KUVVETLİ ÇIKIYORUZ"



Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada yapılan yatırımlar ve çalışmalardan bahsederek, "Biz güçlü bir devlet, güçlü bir milletiz. Allah'ın izniyle tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz. Bu defa eskisinden çok daha kuvvetli ve çok daha iddialıyız. Bizi güçlü kılan duruşumuz, liderimiz ve sahip olduğumuz Türkiye Yüzyılı iddiasıdır. Bunun yanında üretimde elde ettiğimiz kabiliyet, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar, hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesi, hiç kimseye muhtaç olmaksızın kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi bir şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiamız. Yani milli teknoloji hamlemiz. İşte bu üretim gücümüzü daha da yükseltmek gayretindeyiz. Bunun için kalkınma yolculuğumuzu sadece batı illerimize değil Türkiye'nin dört bir yanında, kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna 81 şehrimizin tamamını kuşatacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz" dedi.