BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin acı günü: Ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici, hayatını kaybetti. Acı haberin ardından camiada ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yaşanırken, merhumun cenaze programı da netleşti.

Yapılan açıklamaya göre, Halil Nural Destici'nin naaşı 04.05.2026 Perşembe günü (yarın), öğle namazını müteakip Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yayınlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi uzun zamandır tedavi gören Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye Yüce Allah'tan rahmet; başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."