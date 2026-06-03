Delegelerden ıslak imzalı belge aldık
UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'nin 38. Olağan Kurultay sürecinde 115 delegeden ıslak imza topladığı belirterek bu delegelerin "Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum" ibaresinin yer aldığı metni imzalayarak kendisine verdiklerini anlattı. Yalım, delegelerin ikna edilmesine ilişkin "Çalışmalar, Çankaya'daki seçim koordinasyon merkezinden yürütüldü, yaklaşık 700 delegeyi bizzat telefonla arayarak Özgür Özel için destek istedim" dedi. Yalım, Kahramanmaraşlı bir kadın delegenin, iki çocuğunun işe alınması karşılığında Özgür Özel'e oy vereceğini söylediğini, kendisinin de çocukların özgeçmişlerini Suat Özçağdaş'a ilettiğini itiraf etti.