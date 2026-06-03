Doğurganlıkta varoluşsal tehditle karşı karşıyayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enstitü Sosyal işbirliğiyle gerçekleştirilen aile araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, doğurganlıkta varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Farklı sosyoekonomik özelliklere sahip 12 ilde yürütülen çalışmada, 6 bin 530 haneye ulaşıldı, 10 bin 408 kişiyle yüz yüz görüşme yapıldı. Türk toplumunun aile kavramına değer vermeye devam ettiğinin görüldüğü araştırmada, yeni nesilde evlilik fikrine karşı ciddi bir mesafe oluştuğu ortaya çıktı.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Evlilik süresi 20 yıl olarak ölçüldü.

Ortalama canlı doğum sayısı, yarı yarıya geriledi.

Gençlerin yüzde 40'ı evlenmeyi düşünmüyor.

Katılımcıların yüzde 90'ından fazlası çocuk sahibi olmanın "aile olma duygusunu pekiştirdiğini" savunuyor.

ATILAN ADIMLAR

Memurların, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilmesinin önü açıldı.

Doğum sonrası annelik ve babalık izni sürelerinin uzatılmasına yönelik çalışmalara öncülük edildi.

TOKİ sosyal konut projelerinde, 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler için özel kontenjan ayrıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için adımlar hızlandırıldı.

Çocukları dijital mecraların zararlı etkilerinden korumak amacıyla hukuki düzenleme yürürlüğe koyuldu.

Gençlerin yuva kurmasını desteklemek amacıyla fon kaynakları üretime dâhil edildi.