Firari FETÖ’cü yakalandı

Firari FETÖ’cü yakalandı
Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü ortak çalışmalar kapsamında FETÖ firarisi meslekten ihraç astsubay H.K.'nın saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında Bitlis İlamat ve İnfaz Bürosu'nca verilen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., cezaevine teslim edildi.

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