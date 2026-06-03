‘Gelin Çeşme Projesi’ne destek olun’

İzmir Atatürk OSB Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma İle Depo ve Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Şehrimizde altyapıyı güçlendirmek için OSB'lerin sayısını 17'ye çıkardık. İzmir'de 5 endüstri bölgesi kurduk. İzmir'de kurduğumuz 6 teknopark ile ekosistem inşa ettik. 103 Ar-Ge merkeziyle İzmir'in araştırma, geliştirme kapasitesini takip ettik. KOBİ'lerimize destek sağladık. 27 milyar liralık yatırım projelerini destekleyeceğiz. 11.5 milyar liralık 46 proje başvurusu aldık. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve vergi indirimi sağlayacağız. Katma değer oluşturan her yatırımın en güçlü paydaşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme Turizm Projesi için yeniden çağrıda bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise "Yıllardır kanayan yaramız olan ve hepimizin her yurtdışı seyahatinde sitem ettiği İstanbul aktarması çilesini konuşmamız lazım. Çeşme Projesi ile biz bu çileyi kökünden bitirmeyi amaçlıyoruz. Bu projeye sadece turizm açısından bakmayın. Çeşme Projesi'nin yaratacağı ekonomik hacim dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin rotasını İzmir'e çevirecek. Bu proje ile dünyayı İzmir'e bağlamayı planlıyoruz. Çeşme Projesi'nin içerisinde Ar-Ge merkezlerimiz de yer alacak. İYTE'nin bilişim vadisi ile devasa projelerden bahsediyoruz. 100 bin gencimize iş sağlayacağız. Tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Gelin destek olun, İzmir için ortak eser üretelim. Bu işin sonunda sanayicilerin kazanmasını arzuluyoruz" diye konuştu.