İçişleri Bakanlığı duyurdu: 17 ilde siber dolandırıcılık şebekelerine dev darbe! 503 şüpheli yakalandı!

17 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı toplamda 985 Milyon 507 Bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; -261'i tutuklandı. 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına istinaden, şüphelilerin banka hesaplarında 1 Milyar 135 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadiyle, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.