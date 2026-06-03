Kamu malının israfına göz yummuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde konuştu:

Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Sayıştay Başkanlığımızın 164. sene-i devriyesinin, Sayıştay ailesi başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayıştay Başkanlığımız, devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir.

86 MİLYONUN HAKKI

Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak; kamu malının israf edilmesine, yasadışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.

Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. Garip gurebanın, tüyü bitmemiş yetim ve öksüzün payı vardır. Beytülmal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir. Makamı, unvanı, mevkii ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar, kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz, kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz.

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan devletlerin muktedir ve müessir olması elbette mümkün değildir. Bunun için kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz.

SKANDALLARI İZLİYORUZ

Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.

VESAYETLE MÜCADELEDE ZAFERE ULAŞACAĞIZ



Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. Tamahkârlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıldönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş ve Türkiye'yi geride bırakmıştır. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Tamahkârlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur.

15 TEMMUZ 350 MİLYAR DOLAR ZARAR VERDİ: Tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolarlık zarar vermiştir, en son 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türkiye ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir.

GEZİNİN MALİYETİ ONLARCA MİLYAR DOLAR: Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1.5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise on milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun; milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi, aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır.

TÜRK DÜNYASI FARKLI BİR BOYUT KAZANDI



Geçtiğimiz kasım ayında; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sayıştaylarının katılımıyla İstanbul'da kurulan Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği'nden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin üç yıl boyunca dönem başkanlığını yürüteceği birliğin, Türk dünyasıyla ilişkilerimize farklı bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İnşallah sonbaharda ülkemizin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Sayıştay'ımızın 164. kuruluş yıldönümünün bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.





SAYIŞTAY REFORMLARLA YENİLENDİ

SON 23 yılda attığımız adımlarla Sayıştay'ın kapsama alanını daha da genişlettik. Sayıştay'ımızı 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası standartlara göre şekillenen bir yapıya kavuşturduk. Bu düzenlemeyle Sayıştay'ın kendisini yenilemesini sağladık. Demokratikleşme reformları sayesinde Sayıştay, kamu kaynağı kullanan kurumları denetleme yetkisine sahip oldu. Sayıştay, dijital dönüşüme de imza attı.



PAŞİNYAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Paşinyan, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti. Başkan Erdoğan, dün ayrıca Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile görüştü. Bölgesel konuları ele aldığı grüşmede Erdoğan, Türkiye olarak Sudan'da akan kanın durması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, Sudan ile ticaret, enerji ve savunma alanındaki ilişkilerin geliştirileceğini belirtti. ANKARA