Korsan toplantı yaptı Kılıçdaroğlu’nu yuhalattı

CHP'de yaşanan kriz, tam bir siyasi meydan savaşına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında günlerdir süren "grup toplantısı" kavgası dün sonuçlandı. CHP, TBMM'ye "Grup toplantısı yapmayacağız" yazısı göndermesine karşın Özel geri adım atmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde kurmaylarıyla toplanırken, kendini siyasi oyunlarla Grup Başkanı seçtiren Manisa milletvekili Özgür Özel ise Meclis'te siyasi tarihin ilk 'korsan grup toplantısını' yaptı. Özel, "Hain Kemal" sloganları arasında konuştu. Grup toplantısına mevcut ve eski milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ile eski Genel Sekreter Önder Sav ve eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay gibi isimler katıldı. Özel, konuşmasında isim vermeden sık sık Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçladı.

'İKİ PARTİ' DEDİ

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarına yanıt veren Özel, konuşmasının büyük bölümünü "CHP içi hesaplaşmaya" ayırdı. Özel, konuşmasında "Şu anda iki tane CHP görüntüsü var" diyerek ayrışmayı kabul etti.