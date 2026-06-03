Kurtulmuş, Halla-Aho ile görüştüile
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Finlandiya Parlamentosu Devlet Salonu'nda şeref defterini imzalayan Kurtulmuş, ardından Genel Kurul Salonu'nu gezerek mevkidaşı Halla-Aho'dan bilgi aldı. Kurtulmuş ve Halla-Aho daha sonra heyetler arası toplantıya başkanlık etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, heyetler arası görüşmede, Meclis Başkanı düzeyinde 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaretinin, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu. AA