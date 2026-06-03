MHP Genel Başkanı Bahçeli’den mutlak butlan ile ilgili önemli çıkış: CHP kendi arınmasını yapmalı

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan karışıklık sürerken Bahçeli'den yeni açıklamalar geldi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "CHP, her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, arınmalı ve durulmalı" ifadesini kullanarak şunları söyledi:

ZARAR VERİCİ NOKTAYA İLERLİYOR: Manevi iklimiyle barış, huzur ve kardeşlik zemini olan bayram CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüştü. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici noktaya doğru ilerliyor. Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme hedefleri, güvenlik politikaları yanında siyasi istikrara ve toplumsal uzlaşmaya da bağlı.

TEHLİKELİ SÖYLEMLERDEN KAÇINILMALI: Beklentimiz, hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları artıracak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılması. Politik amaçlar uğruna milli hafıza mekânları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemesi. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalı.

Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermeli. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemeli.

Terörsüz Türkiye ile bu ilkelerimizi gelecek vizyonumuzla bütünleştirmek arzusundayız. Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız.



Bahçeli'nin yüzük ve rozetinde, Türk tarihinin önemli figürlerinden Kürşad ile Bozkurt motifi yer aldı. Tasarımda, Kürşad'ın 40 çerisini simgeleyen 40 yıldız bulunurken, yüzüğün üst kısmında Göktürk alfabesiyle "TÜRK" yazısı dikkat çekti. Ayrıca yüzüğün her iki yanında Türk bayrağı motiflerine yer verilmesi de anlamlı detaylar arasında gösterildi.