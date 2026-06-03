Özel’e rüşvet fezlekesi

CHP'nin eski genel başkanı Özgür Özel yönetiminin, 2024 yerel seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarından, aday gösterilme karşılığında rüşvet aldığına ilişkin ifadeler sonrası düğmeye basıldı. CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, babasının adaylık süreci için istenen 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne teslim ettiğini söylemişti.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında yer alan tanık ve şüpheli beyanları, HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. CHP Genel Merkezi'nin talep ettiği paranın temin edilerek Ankara'da teslim edildiği ve sürecin çeşitli görüşmelerle koordine edildiğine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Milletvekilleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olduğu gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği ve dosyanın Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı yönünden dosyanın Ankara'ya gönderildiği, milletvekili olmayan şüpheliler ve diğer eylemler yönünden yürütülen soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedildi. Ham HTS veri setine yansıyan kayıtlara göre, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 13.20 ve 13.23'te Umut Akdoğan ile Muhittin Böcek arasında CHP Genel Merkezi bazlı karşılıklı (çift yönlü) iletişim tespit edildi. Aynı gün Mustafa Erdem'in ise hem Mustafa Gökhan Böcek hem de Muhittin Böcek ile farklı zamanlarda temas kurduğu HTS analizlerine yansıdı. HTS kayıtlarına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında, para teslimi iddiasının gündeme geldiği tarihlerde dikkat çeken telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Kayıtlarda, Muhittin Böcek'in 8 Ocak 2024 saat 23.03'te ve 10 Ocak 2024 saat 11.34'te Ali Mahir Başarır'ı aradığı, aynı gün saat 13.59'da ise Ali Mahir Başarır'ın CHP Genel Merkezi'nin baz istasyonu kapsama alanındayken Muhittin Böcek'i aradığı belirtildi. Dosyada, söz konusu görüşmelerin Mustafa Gökhan Böcek'in parayı teslim ettiğini söylediği zaman aralığıyla örtüştüğüne dikkat çekildi.





DİĞER RÜŞVET FEZLEKELERİ BEKLİYOR

CHP'nin eski genel başkanı Özgür Özel, milletvekilleri Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in de bulunduğu CHP'li 145 milletvekiline ait toplam 332 fezleke, halihazırda TBMM'de onay bekleyen fezlekeler arasında yer alıyor. Fezleke sayısı bakımından Özgür Özel, 56 dosya ile rekoru elinde bulunduruyor.



AKTAŞ'IN İTİRAFLARI RÜŞVET ÇARKINI İFŞA ETTİ

İtirafçi Aziz İhsan Aktaş'ın CHP'deki belediyelerde rüşvet zincirini açığa çıkaran ifadeleri CHP'de deprem etkisi oluşturmuştu. Aktaş, 2024 yerel seçimleri öncesinde Özgür Karabat'ın ofisinde 5 milyon lira rüşvet verdiğini ifşa ederken, Burhanettin Bulut'la ilgili Adana Seyhan Belediyesi'yle ilgili yürütülen soruşturmada 1 milyon dolarlık rüşvet iddiası da ön plana çıkıyor.