Özgür Özel ve Veli Ağbaba dosyası Ankara’ya gönderildi

Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için Özgür Özel'in, Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde para talep ettiği soruşturma dosyasında yer aldı. Bu rüşvet parasını Gökhan Böcek tarafından teslim kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel ve Ağbaba hakkında "rüşvet almak" suçundan tefrik edilen dosyada yetkisizlik kararı verdi.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Başsavcılık ayrıca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin ayrı bir soruşturmayı da Ankara'ya gönderdi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Turgut Koç'un cep telefonlarında yapılan incelemeler ile şüphelilerin beyanları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, kurultayda delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemler bulunduğu belirtildi.

DOSYA ANKARA'DA

Bu kapsamda Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan tefrik edilen dosyada da yetkisizlik kararı verildi. İki dosya, fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör