Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık hareketi festivalle büyüyecek

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan ve atılan güçlü adımlarla küresel bir çevre politikası haline dönüşen Sıfır Atık Hareketi uluslararası paydaşlarıyla İstanbul'da buluşuyor. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayesinde düzenlenen "1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası" kapsamlı etkinlik programı ile başladı. Atatürk Havalimanı'nda yarından itibaren 4 gün boyunca Sıfır Atık Festivali coşkusu yaşanacak.







Aynı alanda 5-7 Haziran tarihleri arasında Sıfır Atık Forumu düzenlenecek. Foruma 183 ülkeden 120'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı, 8 eski devlet bakanı ve büyükşehirlerin üst düzey isimleri katılacak. Megakentin 39 ilçesinde de Sıfır Atık Festivali kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerle atık oluşumunun azaltılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda kalıcı davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.





Festivalin bu yılki ana teması ise "Enerji Verimliliği". Katılımın ücretsiz olduğu festivalde sürdürülebilir yaşam uygulamalarından döngüsel ekonomi örneklerine, sanal gerçeklik deneyimlerinden çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik yer alacak. Karbon ve su ayak izi ölçüm alanları, sıfır atık müzesi, eğitim stantları ve uygulamalı atölyeler sayesinde ziyaretçiler, çevresel etkileri deneyimleme fırsatı bulacak.







Festivalde konserler, sanat etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle çevre farkındalığının kültürel yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. "Sıfır Atık Mutfak" alanında gerçekleştirilecek uygulamalı etkinliklerde sürdürülebilir gastronomi örnekleri ziyaretçilerle buluşturulacak. Dün festival alanında gerçekleştirilen lansman toplantısına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı.







Bakan Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali boyunca kullanılacak elektriğin tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını belirterek, "Dünyanın ilk YEK-G, yani yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacağız. Hayatın tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumla buluşturacağız" derken Vali Gül, "Amacımız, İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak" ifadelerini kullandı.





60 BİN AĞAÇ KURTULDU 40 MİLYAR LİTRE SU KORUNDU



Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Sıfır Atık Hareketi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla 60 binden fazla ağacın kesilmesi önlendi, 40 milyar litre su korundu, evsel atıkların yüzde 60'ı enerjiye dönüştürüldü. İlçede Çevre Haftası etkinlikleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı. Çevre elçilerine ödüllerinin verildiği programda sıfır atığın önemi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar paylaşıldı.





HAYDİ GENÇLER KONSERE



Sıfır Atık Festivali'nin ilk gününde Rafet El Roman, ikinci gününde Sinan Akçıl ve Emre Aydın, üçüncü gününde Poizi ve Sefo, dördüncü gününde Buray ve Ceza konser verecek. Mehmet Kılınç-Enes Kılınç ve Fungistanbul da gündüz sahne alacak.