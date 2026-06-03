SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan davet etmişti: Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani yarın Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Duran, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran 2026 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.