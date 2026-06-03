SON DAKİKA... Bolu Belediyesine ’irtikap’ davasında iddianame kabul edildi! İşte Tanju Özcan için istenen ceza

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında önemli bir eşik geride kaldı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılık tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak kabulüne karar verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurum sıfatıyla yer aldığı dosyada; 41 mağdur ve 19 sanık bulunuyor. Davanın ilk duruşması 6 Temmuz'da görülecek.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ VE TUTUKLAMALAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Şubat'ta başlatılan operasyonlar kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma neticesinde; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan itirazlar üzerine Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan, "rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da hukuki ve fiili irtibat nedeniyle bu ana davayla birleştirildi.

TANJU ÖZCAN İÇİN 263 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında istenen cezalar da netleşti. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, her bir mağdura yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen eylemleri nedeniyle; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık", 1 kez "rüşvet" suçlarından yargılanması istendi. Özcan için toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDAKİ CEZA TALEPLERİ

İddianamede diğer kritik sanıklar için istenen ceza süreleri ise şu şekilde paylaşıldı: Süleyman Can (Belediye Başkan Yardımcısı): 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız (BolSev Yönetim Kurulu Başkanı): 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianamede yer alan diğer 16 sanık hakkında da üzerlerine atılı suçların niteliğine göre değişen sürelerde hapis cezası istemleri bulunuyor. 19 sanıklı davanın yargılama sürecine önümüzdeki günlerde Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.