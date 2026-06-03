SON DAKİKA… CHP mutlak butlan kararına itiraz etmişti! YSK reddin gerekçesini açıkladı

SON DAKİKA… CHP'de Özgür Özel ve ekibi mahkemenin mutlak butlan kararına itiraz etmişti. Özel'in yaptığı başvuru YSK tarafından reddedilmişti. YSK, reddin gerekçesini açıklayarak "Bölge Adliye Mahkemelerinin verdiği kararların inceleme merci Yargıtay'dır. Yüksek Seçim Kurulu'nun Hukuk Mahkemelerinin verdiği kararların temyiz merci olmadığı ise her türlü izahtan varestedir" denildi.

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