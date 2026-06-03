SON DAKİKA: CHP parti meclisi 11 Haziran’da toplanacak!

CHP'de gözler, uzun süredir beklenen ve geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni MYK listesinin ardından yapılan ilk kritik toplantıya çevrildi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin yeni yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak partililere hitap edeceği öğrenilirken, parti içindeki disiplin süreçleri ve yeni stratejiler de netleşmeye başladı

KILIÇDAROĞLU SALI GÜNÜ GRUP KÜRSÜSÜNDE



CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları ve yeni MYK'nın belirlenmesinin ardından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı merak konusuydu. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Kılıçdaroğlu'nun Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısına katılacağı ve burada partililere hitap edeceği" bilgisini paylaştı. Bu toplantının, özellikle Özgür Özel'in Grup Başkanı olarak görev yapacağı süreçte Kılıçdaroğlu'nun meclis grubuna vereceği mesajlar açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

DİYALOG HEYETİ KURULUYOR: "KENDİMİZİ ANLATAMADIK"



Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejiye dair ipuçları verdi. Sarı, "MYK gündeminde öncelikle diyalog heyetinin oluşturulmasına ilişkin çalışmaların başlatıldığını, Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği isimlerin bu süreci herkesle diyalog çerçevesinde yürüteceğini" belirtti. Parti içinde bir özeleştiri sürecinin de başladığını ifade eden Sarı, "Kendimizi, özellikle CHP'nin içinde bulunduğu bu durumu tam olarak anlatamadığımızı düşünüyoruz; bu sebeple kendimizi anlatmak için daha fazla çalışma yapacağız" sözleriyle partinin yeni iletişim hamlesini aktardı.

MUHALİF SESLERE DİSİPLİN KISKACI



Parti içindeki "çatlak seslere" karşı alınacak önlemler de MYK toplantısının en sıcak başlıklarından biriydi. Müslim Sarı, "Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı slogan atan isimlerin disiplin kuruluna sevk edileceğini ve Disiplin Kurulu'nun bu hafta içinde ilk toplantısını gerçekleştireceğini" açıkladı. Parti organlarının daha hızlı çalışması için düğmeye basıldığını belirten Sarı, "Perşembe günü Parti Meclisi'nin toplanacağını" ifade ederek CHP içindeki hareketliliğin devam edeceğinin sinyalini verdi.

YSK KARARI VE MECLİS GRUBU TAKİPTE



MYK toplantısında sadece parti içi meselelerin değil, hukuki süreçlerin de ele alındığı bildirildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı gerekçeli kararla ilgili bazı detayları almaya çalıştıklarını ve bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü" kaydetti. Meclis grubunda ise Özgür Özel'in yöneteceği sürecin nasıl işleyeceği, Kılıçdaroğlu'nun gruba ne sıklıkla hitap edeceği gibi konuların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.