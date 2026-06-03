Turgut Koç'tan CHP kurultayı itirafları: "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı"

Turgut Koç, kurultaydan yaklaşık on gün önce Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ı, İBB dijital iletişim merkezinde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüğünü de savcılık ifadesinde anlattı. Koç, Ekrem İmamoğlu ile Gökhan Orhan'ın özel bir görüşme yaptığını, kendisinin bu görüşmede yer almadığını söyledi. Ancak üç kişinin baz bilgilerine bakılması halinde iletişim çadırında olduklarının görülebileceğini de aktardı.

Koç, bu görüşmeyi Onursal Adıgüzel'in organize ettiğini söyledi. Özgür Özel'in Kahramanmaraş ziyaretinde yanında bulunduğunu söyleyen Turgut Koç, "Görüşmede tutuklu olan Kalender Özdemir'de vardı. Kendisi Kahramanmaraşlıdır, delegeler ile temas sağlayan kişi Kalender'di. Kurultay döneminde Gaziantep İl Başkanı olan Reis Reisoğlu, Veli Ağbaba ile yakındır. Kurultayda Özgür Özel'i desteklediler." İtirafında bulundu.

AĞBABA'NIN ÇANTACISI

Gaffar Çiçek'e ilişkin de beyanda bulunan Koç, Çiçek'i Veli Ağbaba'nın danışmanı ve şoförü olması sebebiyle tanıdığını söyledi. Çiçek'in genelde Malatya'da bulunduğunu, zaman zaman Ankara, İstanbul ve İzmir'e gittiğini belirten Koç, eşinin Malatya kurultay delegesi olduğunu bildiğini anlattı.

EN AKTİF ROLLER RIZA AKPOLAT VE ÖZGÜR ÇELİK'İN

Koç'a dosyada adı geçen bazı kişiler de soruldu. Koç, "Umut Sapan ve Mehmet Ayıp Demirbüken ile kurultay günü akşamı tanıştım. Kendilerinden Özgür Özel'e oy vermelerini istedim. Birinin İlker Uluer ile irtibatını sağladım. Baki Aydöner, İmamoğlu'na yakındır. Kurultay'da aktif rol aldı. Kurultay sürecinde en aktif rol alan kişilerden biri de Rıza Akpolat ile Özgür Çelik'tir. Bu kişiler adına hareket eden İlker Uluer'dir." dedi.

"AĞBABA VE ÖZEL'İN BİLGİSİ VARDIR"

Turgut Koç, ifadesinin sonunda kurultay sürecinde resmi bir görevinin bulunmadığını yineledi. Koç, "Yaptığım görüşmelerden Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi vardı." diyerek ifadesini sonlandırdı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör