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  • Turgut Koç'tan CHP kurultayı itirafları: "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı"

Turgut Koç'tan CHP kurultayı itirafları: "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı"

Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç’un, CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Delege olmamasına rağmen kurultay sürecinde çalışmalar yürüttüğünü, bazı delegelerle temas kurduğunu, Özgür Özel’e destek istediğini ve yapılan görüşmelerden Ağbaba ve Özel’in bilgisinin bulunduğunu söyledi. Koç ifadesinde, Etimesgut delegelerine para gönderildiği, Yalova’ya oy karşılığı belediye başkanlığı verildiğini itiraf etti. Kurultayda Rıza Akpolat, Özgür Çelik, İlker Uluer, Baki Aydöner, Kalender Özdemir ve Gaffar Çiçek gibi isimlerin rolüne ilişkin çarpıcı beyanlar yer aldı.

Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı
Deniz YUSUFOĞLU

Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, geçtiğimiz ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı. Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi.

Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı

TURGUT KOÇ'UN İTİRAFÇI İFADESİ

Savcılık ifadesine ulaşılan Koç, CHP'de herhangi bir resmi görevinin bulunmadığını, yalnızca parti üyesi olduğunu belirtti. Buna rağmen parti yönetiminden birçok ismi tanıdığını söyleyen Koç, kurultayın yapıldığı gün Ankara'da bulunduğunu, parti yöneticilerinin büyük kısmının konakladığı Marriott Otel'de kaldığını ve otel ücretini kendi kredi kartıyla ödediğini ifade etti.

Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı

KURULTAY ÇALIŞMALARINA KATILDI

Turgut Koç, ifadesinde delege olmamasına rağmen kurultay sürecinde Özgür Özel'i desteklediğini anlattı. Bu kapsamda bazı girişimlerde bulunduğunu belirten Koç, o dönem Edirne Belediye Başkanı olan Recep Gürkan ile irtibat kurduğunu ve kendisinden Özgür Özel'e destek vermesini istediğini söyledi.

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Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN OY PAZARLIĞI

Koç, "Arkadaşım Nadir Ataman, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak Recep Gürkan'ın, Özgür Özel'e destek vereceğini söyledi. Bunun karşılığında İmamoğlu ve Özel'den sonraki seçimlerde Edirne Belediye Başkan Adaylığı sözünü aldı. Kurultay'dan yaklaşık 1 hafta kadar önce bu görüşme gerçekleştirildi. Baz bilgilerine bakıldığında üçümüzün bir arada olduğu ve Nadir'in, Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü tespit edilebilir. Hatta Recep Gürkan, Özgür Özel'e oy verdiğine ilişkin bulunduğu locadan fotoğraf çekti." dedi.

Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı

ETİMESGUT DELEGELERİNE RÜŞVET YOLLADI

Turgut Koç'un ifadesinde yer alan bir diğer çarpıcı iddia ise Etimesgut delegeleriyle ilgili oldu. Koç, kurultayın yapıldığı gün hatırlamadığı bir kişi aracılığıyla Etimesgut delegeleriyle tanıştığını anlattı. Koç, "Bu kişilerden Özgür Özel'e oy vermelerini istedim. Benden 20 bin TL para isteyen oldu. Hesabımdan bu kişiye 10 bin TL gönderdim. Bu iki delege Özgür Özel'e destek verdi. Bu Etimesgut delegelerinin adı Özkan Deniz ve İbrahim Şahin'dir.

Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı

OYU VERDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ALDI

Koç, kurultaydan iki gün önce Ankara'da bulunan seçim koordinasyon merkezinde, o dönem delege olan şahıslarla görüştüğünü anlattı. Sonrasında Özgür Özel ile görüştüğünü belirten Turgut Koç, "Üç delege o dönem Yalova İl Başkanı olan Mehmet Gürel'in, Yalova Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için talepte bulundular. Sonraki yerel seçimlerde Gürel aday gösterildi ve belediye başkanı oldu. Yerine ise yanıma gelen ve delege olan İbrahim Erdem Doğancı il başkanı olarak atandı.

Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı

İMAMOĞLU İLE İBB DİJİTAL MERKEZDEKİ O SIR GÖRÜŞME

Turgut Koç, kurultaydan yaklaşık on gün önce Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ı, İBB dijital iletişim merkezinde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüğünü de savcılık ifadesinde anlattı. Koç, Ekrem İmamoğlu ile Gökhan Orhan'ın özel bir görüşme yaptığını, kendisinin bu görüşmede yer almadığını söyledi. Ancak üç kişinin baz bilgilerine bakılması halinde iletişim çadırında olduklarının görülebileceğini de aktardı.

Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı

KAHRAMANMARAŞ DELEGE ZİYARETİNİ ANLATTI

Koç, bu görüşmeyi Onursal Adıgüzel'in organize ettiğini söyledi. Özgür Özel'in Kahramanmaraş ziyaretinde yanında bulunduğunu söyleyen Turgut Koç, "Görüşmede tutuklu olan Kalender Özdemir'de vardı. Kendisi Kahramanmaraşlıdır, delegeler ile temas sağlayan kişi Kalender'di. Kurultay döneminde Gaziantep İl Başkanı olan Reis Reisoğlu, Veli Ağbaba ile yakındır. Kurultayda Özgür Özel'i desteklediler." İtirafında bulundu.

Turgut Koç’tan CHP kurultayı itirafları: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı

AĞBABA'NIN ÇANTACISI

Gaffar Çiçek'e ilişkin de beyanda bulunan Koç, Çiçek'i Veli Ağbaba'nın danışmanı ve şoförü olması sebebiyle tanıdığını söyledi. Çiçek'in genelde Malatya'da bulunduğunu, zaman zaman Ankara, İstanbul ve İzmir'e gittiğini belirten Koç, eşinin Malatya kurultay delegesi olduğunu bildiğini anlattı.

EN AKTİF ROLLER RIZA AKPOLAT VE ÖZGÜR ÇELİK'İN

Koç'a dosyada adı geçen bazı kişiler de soruldu. Koç, "Umut Sapan ve Mehmet Ayıp Demirbüken ile kurultay günü akşamı tanıştım. Kendilerinden Özgür Özel'e oy vermelerini istedim. Birinin İlker Uluer ile irtibatını sağladım. Baki Aydöner, İmamoğlu'na yakındır. Kurultay'da aktif rol aldı. Kurultay sürecinde en aktif rol alan kişilerden biri de Rıza Akpolat ile Özgür Çelik'tir. Bu kişiler adına hareket eden İlker Uluer'dir." dedi.

"AĞBABA VE ÖZEL'İN BİLGİSİ VARDIR"

Turgut Koç, ifadesinin sonunda kurultay sürecinde resmi bir görevinin bulunmadığını yineledi. Koç, "Yaptığım görüşmelerden Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi vardı." diyerek ifadesini sonlandırdı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ÖZGÜR ÖZEL #EKREM İMAMOĞLU #EDİRNE

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