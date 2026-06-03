Turgut Koç'tan CHP kurultayı itirafları: "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi vardı"
Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç’un, CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Delege olmamasına rağmen kurultay sürecinde çalışmalar yürüttüğünü, bazı delegelerle temas kurduğunu, Özgür Özel’e destek istediğini ve yapılan görüşmelerden Ağbaba ve Özel’in bilgisinin bulunduğunu söyledi. Koç ifadesinde, Etimesgut delegelerine para gönderildiği, Yalova’ya oy karşılığı belediye başkanlığı verildiğini itiraf etti. Kurultayda Rıza Akpolat, Özgür Çelik, İlker Uluer, Baki Aydöner, Kalender Özdemir ve Gaffar Çiçek gibi isimlerin rolüne ilişkin çarpıcı beyanlar yer aldı.
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, geçtiğimiz ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı. Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi.
TURGUT KOÇ'UN İTİRAFÇI İFADESİ
Savcılık ifadesine ulaşılan Koç, CHP'de herhangi bir resmi görevinin bulunmadığını, yalnızca parti üyesi olduğunu belirtti. Buna rağmen parti yönetiminden birçok ismi tanıdığını söyleyen Koç, kurultayın yapıldığı gün Ankara'da bulunduğunu, parti yöneticilerinin büyük kısmının konakladığı Marriott Otel'de kaldığını ve otel ücretini kendi kredi kartıyla ödediğini ifade etti.
KURULTAY ÇALIŞMALARINA KATILDI
Turgut Koç, ifadesinde delege olmamasına rağmen kurultay sürecinde Özgür Özel'i desteklediğini anlattı. Bu kapsamda bazı girişimlerde bulunduğunu belirten Koç, o dönem Edirne Belediye Başkanı olan Recep Gürkan ile irtibat kurduğunu ve kendisinden Özgür Özel'e destek vermesini istediğini söyledi.