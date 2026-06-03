Yerebatan Sarnıcı’nda İBB dönemi bitti

Bizans döneminden günümüze kalan simge yapılardan Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetine ilişkin hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sarnıcı tahliye etmesine karar verdi.

DEVİR İŞLEMİ YAPILDI

İBB ekipleri, mahkeme kararında belirtilen ada ve parsel üzerindeki konum ile metrekare bilgisinin Yerebatan Sarnıcı'nın çıkış kapısının bulunduğu alana ait olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Kaymakamlığı ekipleri devir işlemlerini çıkış kapısından girerek sürdürdü. İBB ekipleri, tarihi sarnıcı tahliye ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Kaymakamlığı ekiplerine teslim etti. Devir işlemlerinin ardından Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyet ve yönetimine ilişkin süreçleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü sürdürecek.

YENİDEN AÇILACAK

Devir işleminin başlamasıyla birlikte kapanan sarnıç, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak gişe işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılacak. Yerebatan Sarnıcı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ise açılışa kadar Şerefiye Sarnıcı'na yönlendirilecek.