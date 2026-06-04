AK Parti’de 4 ilde görev değişimi
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından belirlenen yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa süre içerisinde görevlerine başlayacağı bildirildi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını daha da güçlendirmek amacıyla yürütülen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliği kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığı vurgulanarak, "Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz" ifadelerine yer verildi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını daha da güçlendirmek amacıyla yürütülen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliği kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığı vurgulanarak, "Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz" ifadelerine yer verildi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.