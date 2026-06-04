AK Parti’de 4 ilde görev değişimi

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti

AK Parti’de 4 ilde görev değişimi
Resul Ekrem Şahan
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından belirlenen yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa süre içerisinde görevlerine başlayacağı bildirildi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını daha da güçlendirmek amacıyla yürütülen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliği kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmadığı vurgulanarak, "Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz" ifadelerine yer verildi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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