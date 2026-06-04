Başkan Erdoğan: Nijer ile iş birliğimiz devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi resmi törenle karşıladı.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tchiani, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Tchiani, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.



İki lider daha sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:



Bugünkü görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşimizin liderliğinde Nijer'in farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Afrika ülkelerinin kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz. Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştük.

Dostluk hastanesi ve dostluk okulu projesini geliştiren TİKA, Nijer'in altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor.

Nijer'le işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş vadeli bir işbirliği olarak görüyoruz.

Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu belirttik.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tiani'nin açıklamalarından satır başları:

"ERDOĞAN HEP YANIMIZDA OLDU"



Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. 8 Ocak 2013 tarihinde resmi bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Birkaç anlaşma imzalandı. Bu ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı. Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan hep yanımızda oldu. Terörle mücadele edebilmemiz için bizi hep destekledi. Bize verdiğiniz destek için size çok teşekkür ediyorum. İşbirliğimiz savunma alanıyla sınırlı değil.