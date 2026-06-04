Casusa 35 yıl hapis talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nefes kesen bir operasyonla Suriye-Lübnan sınırında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Sığırcıkoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Sığırcıkoğlu'nun ihanet ağının detayları gözler önüne serildi. İddianameye göre, görevinin sağladığı imkânları kötüye kullanan sanık, Esed rejimi muhalifi sığınmacılara ait gizli bilgileri, kurum faaliyetlerini ve MİT raporlarını Suriye istihbaratına aktarmaya başladı. Sığırcıkoğlu'nun karanlık ilişkileri bununla da sınırlı kalmadı. İddianamede, sanığın 2014-2016 yılları arasında THKP-C/ACİLCİLER terör örgütünün elebaşı Mihraç Ural ve Reyhanlı saldırısının faili olarak 2018'de yakalanan Yusuf Nazik ile birlikte hareket ettiği aktarıldı.