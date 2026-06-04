DEAŞ’ın 66 milyon liralık para trafiği belirlendi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü istihbari çalışmalar sonucunda Ankara'da önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, Afganistan uyruklu Z.G.H.'nin herhangi bir resmi gelir kaydı bulunmamasına rağmen banka hesaplarında yaklaşık 66 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Şüphelinin geçmişte sahte kimlik kullanarak Türkiye'de bulunduğu ve DEAŞ ile bağlantılı kişilere çeşitli miktarlarda para transferleri yaptığı belirlendi.

Elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda Ankara'daki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.G.H., İ.S. ve A.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 1 tablet ile çeşitli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, terör örgütü adına fon topladığı değerlendirilen Z.G.H. tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.