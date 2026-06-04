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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu operasyonu 135 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu operasyonu 135 şüpheli yakalandı
DHA
İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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