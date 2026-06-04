İstanbul’daki forum COP31’in hazırlığı olacak

İstanbul'un COP31'e giden yolun en önemli hazırlık duraklarından biri olacağını söyleyen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Bizim için forumun en önemli çıktılarından biri sonuç bildirgesi olacak. Bu yıl İstanbul'daki Sıfır Atık Forumu'nun sonuç bildirgesini 183 ülkenin imzalaması öngörülüyor. Bu bildirge İstanbul'da kalmayacak; Antalya'daki COP31 sürecine de taşınacak. Dolayısıyla forum, sıfır atığın küresel iklim gündemine güçlü bir şekilde girmesi için stratejik bir hazırlık platformu olacak" dedi. Sıfır Atık Vakfı'nı yalnızca bir çevre vakfı olarak görmemek gerektiğini söyleyen Ağırbaş, "Bizim temel amacımız, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi'ni kalıcı, kurumsal ve küresel bir yapıya dönüştürmek" dedi.

Sıfır atığın kendileri için yalnızca geri dönüşüm kutuları, ayrıştırma sistemleri ya da atık yönetimi anlamına gelmediğini söyleyen Ağırbaş, şunları kaydetti: "Sıfır atığı, kaynakları doğru kullanma, israfı önleme, doğaya karşı sorumluluk alma ve yeni bir yaşam kültürü inşa etme konusu olarak görüyoruz. Forum üç günlük bir toplantının ötesinde sonucunda deklarasyon yayınlayacağımız ve buna ülkelerin imza atacağı dünyanın geleceği için küresel bir hamle. İstanbul'da konuşulacak başlıkların, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'e taşınmasını hedefliyoruz. Yani İstanbul, COP31'e giden yolun en önemli hazırlık duraklarından biri olacak. Bugüne kadar COP toplantılarında sıfır atık konusu hiçbir zaman ana gündem maddesi olarak tartışılmadı. Daha çok emisyon azaltımı, finansman, enerji dönüşümü, adaptasyon gibi başlıklar öne çıktı. Elbette bunlar çok önemli. Ama artık şunu görmemiz gerekiyor: İklim krizinin temelinde kaynakların yanlış kullanımı, israf, tüketim alışkanlıkları ve atık üretimi de var. Bu nedenle COP31'de sıfır atık konusunun ana gündem başlıklarından biri olarak ele alınacak olması tarihi bir adım.