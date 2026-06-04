Kaçak yayında yasadışı bahis izi

Milyonlarca kişinin yıllardır kaçak bir şekilde maç yayınlarını izlediği "Selçuksports" isimli sitenin sahibi Selçuk Yılmaz'a yönelik yapılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı geçtiğimiz günlerde ortaklaşa operasyon düzenledi. Denizli'de olduğu saptanan Yılmaz, yakalanarak gözaltına alındı ve geçtiğimiz gün çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı. Yılmaz'ın yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi. Öyle ki milyonlarca kişinin kaçak maç yayını izlediği sitenin yöneticisi olan Yılmaz'ın memleketi Denizli'de ev yaptırdığı ve yurtdışından Kurban Bayramı nedeniyle memleketine döndüğü ve köylülerin kendisini ihbar ettiği ileri sürüldü. SABAH, Yılmaz'ın yakalanma süreci ve ifadesine ulaştı.



Selçuk Yılmaz

KİMLİĞİNİ MİT BULDU

Tutuklanan Yılmaz'ın uzun yıllardır yurtdışında yaşadığı, MİT'in ayrıntılı analiz çalışmalarıyla kimliğinin deşifre edildiği belirlenirken, kimliğini tespit edilmesinden sonra ilk kez Türkiye'ye geldikten sonra yakalandığı öğrenildi. Soruşturma birimleri Yılmaz'ın sık sık Kıbrıs'a gittiğini saptadı. Yılmaz'ın, yasadışı bahis baronları, Yaşam Ayavefe, Anıl Uzun, Onur Uzun, Veysel Şahin, Halil ve Hüsnü Falyalı ve Derkan Başer gibi isimlerle bağlantılı olduğuna ilişkin istihbari bilgilere ulaşıldı.

'BİLGİLERİMİ ÇALDILAR'

Lise mezunu olan 40 yaşındaki Yılmaz, ifadesinde mesleğini "Dövüş kulübü sahibi" olarak ifade etti ve aylık gelirini 2 bin 500 euro olarak belirtti. Yılmaz ifadesinde yasadışı bahis baronlarını tanımadığını belirterek, "Kıbrıs'a tatil amaçlı gidip gelirim. Türkiye'ye geldiğimde telefonumu kaybettim. Çalınan telefonumdan kayıtlı e-mail adresimle Selçuksports sitesinde kayıt açılmış. Yasadışı bahse aracılık etmedim " dedi.