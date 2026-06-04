Kılıçdaroğlu Meclis’te konuşacak
CHP'de yaşanan iç tartışmaların ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı, salı günü TBMM'de CHP grubunun toplanacağını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun grupta konuşma yapacağını söyledi. Salı akşamı saat 22.30'a kadar süren MYK toplantısında alınan kararların mahkeme kararının gereği olduğunu belirten Sarı, mevcut Parti Meclisi'nin atanmış değil, kurultay delegelerince seçilmiş bir PM olduğunu vurguladı. Sarı, Özgür Özel kanadıyla iletişim kurmak amacıyla bir "diyalog heyeti" oluşturulacağını, 11 Haziran'da PM'nin toplanacağını ve disiplin kurulunun da bu hafta ilk toplantısını yapmasının beklendiğini açıkladı. CHP'nin olağanüstü kurultay yapmaması halinde seçime giremeyeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade eden Sarı, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlerin not edildiğini söyledi.