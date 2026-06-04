Muhittin Böcek’in para kasası berberi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların, berberi Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Mustafa Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü, kız arkadaşı olan belediye çalışanı Z.B.Ş ve gazeteci C.D'de bulunduğuna yönelik ihbar üzerine 4 zanlı gözaltına alındı.

C.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. ve Ö.S tutuklandı. Z.B.Ş. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör