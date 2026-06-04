Sıfır Atık Festivali başladı

Sıfır Atık Festivali başladı
Semih KARA

Turkuvaz Medya'nın medya sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali başladı. Kuruluşunun 30. yılını kutlayan TÜRGEV, 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nde gençlere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı atölyeler gerçekleştirecek. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenecek festival, Atatürk Havalimanı'nda ücretsiz katılımla gerçekleştiriliyor. Festivalin ilk gününde Mazhar Alanson ve Rafet El Roman sahne alacak.

Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte ulaştığı etki, bu yılki Sıfır Atık Forumu ile yeni bir boyut kazanacak.

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