SON DAKİKA... Mehmet Akif Ersoy iddianamesi hakkında çarpıcı gelişme! İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame iade edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy soruşturması tamamlanmıştı. 7 sanığın yer aldığı iddianamede, Ersoy liderliğinde kurulan örgütün, kadın mağdurlara kokain temin ederek iradelerini zayıflattığını, düzenlenen partilerde çoklu cinsel birlikteliklere zemin hazırlandığı iddianamede vurgulanmıştı.
266 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYORDU
Örgüt üyelerinin ise Ersoy'un nüfuzundan faydalanmak sistemli bir şekilde kadınları Ersoy'la tanıştırdıkları aktarıldığı iddianamede, örgüt üyelerinin rolleri de tek tek anlatılmıştı. İddianamede 11 eylemden sorumlu tutulan tutuklu Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.