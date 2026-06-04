SON DAKİKA... Mehmet Akif Ersoy iddianamesi hakkında çarpıcı gelişme! İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi

266 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYORDU

Örgüt üyelerinin ise Ersoy'un nüfuzundan faydalanmak sistemli bir şekilde kadınları Ersoy'la tanıştırdıkları aktarıldığı iddianamede, örgüt üyelerinin rolleri de tek tek anlatılmıştı. İddianamede 11 eylemden sorumlu tutulan tutuklu Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.