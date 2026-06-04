Süresiz nafakada kritik gün
Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma sonrası verilen yoksulluk nafakasının süresiz olmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili kritik bir karara hazırlanıyor. Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından yapılan iptal başvurusu, bugün Yüksek Mahkeme Genel Kurulu'nun gündeminde esastan görüşülecek. Verilecek karar, nafaka uygulamalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025 yılında görülen bir dava kapsamında, yoksulluk nafakasının süresiz olarak ödenmesine ilişkin hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu bugün esastan görüşecek olan Anayasa Mahkemesi, ilgili düzenlemenin iptaline karar verebileceği gibi iptal talebini reddedebilir.