Turgut Koç’tan CHP Kurultayı İtirafları: Oyu Veren Belediye Başkanı oldu
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen işadamı Turgut Koç, geçtiğimiz ay uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı. Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. Savcılık ifadesine ulaşılan Koç, delege olmamasına rağmen kurultay sürecinde çalışmalar yürüttüğünü, bazı delegelerle temas kurduğunu, Özgür Özel'e destek istediğini ve yapılan görüşmelerden Ağbaba ve Özel'in bilgisinin bulunduğunu söyledi. O dönem Edirne Belediye Başkanı olan Recep Gürkan ile irtibat kurduğunu ve kendisinden Özgür Özel'e destek vermesini istediğini söyleyen Koç, "Arkadaşım Nadir Ataman, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak Recep Gürkan'ın, Özgür Özel'e destek vereceğini söyledi. Bunun karşılığında İmamoğlu ve Özel'den sonraki seçimlerde Edirne Belediye Başkan adaylığı sözünü aldı" dedi. Koç ifadesinde, Etimesgut delegelerine para gönderildiği, Yalova'ya oy karşılığı belediye başkanlığı verildiğini itiraf etti. Kurultayda Rıza Akpolat, Özgür Çelik, İlker Uluer, Baki Aydöner, Kalender Özdemir ve Gaffar Çiçek gibi isimlerin rolüne ilişkin çarpıcı beyanlar yer aldı.