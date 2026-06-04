‘UNESCO mirası, CHP’nin çöplüğü olamaz’

AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama'daki çöp görüntülerine tepki gösterdi. Mevcut tesisin yıllardır Bergama ve çevre ilçelerin atık sorununa çözüm ürettiğini belirten Çankırı, "Günlük yaklaşık 500 ton atık kabul etmesi gereken tesise 2 bin 500 tona yakın çöp taşınıyor. Kapasitesinin beş katı yükle çalıştırmak yeni bir Harmandalı oluşturma riskini beraberinde getiriyor" dedi.

Tesisinin kapasite artışı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Ekim'de oy birliğiyle yetki verildiğini hatırlatan Çankırı, "Aradan 8 ay geçti. Kapasite artışı konusunda hangi aşamaya gelindi? Bergama'nın bu yükten kurtarılması için hangi adımlar atıldı? UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama'nın dünyanın en önemli tarihi kentlerinden biri. Bergama çöp dağlarıyla değil, tarihiyle, kültürüyle ve medeniyet mirasıyla anılmalıdır. UNESCO'nun mirası, CHP belediyeciliğinin çöplüğü olamaz" dedi.