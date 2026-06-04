Yenilenebilir enerjide 5.6 milyar dolarlık dev adım

Başkan Erdoğan, Ankara'da "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde konuştu:

TÜRKİYE ENERJİ KAVŞAK NOKTASI: Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı, giderek güçleniyor. İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Türkiye'nin, bilhassa güncel gelişmeler ışığında, enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor.

ENERJİ ARZ MESELESİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir: Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz; sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça, enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin, gelecek 5 yılda iki katına çıkacağı öngörülüyor.

SON 20 YILDA ÜLKEMİZİN ENERJİ İHTİYACI İKİ KATINA ÇIKMIŞTIR: Türkiye olarak, hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi, bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı iki katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz, önceki yıla kıyasla yüzde 2.1 oranında artmıştır. Her yıl değişmekle birlikte, enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var.

TÜRKİYE EN BÜYÜK EKONOMİLERDEN: Türkiye, dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisidir. Biz, aynı zamanda son 23 yılda ortalama yüzde 5.3 büyüyen bir ülkeyiz. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. "Milli Enerji ve Maden Politikamız" ile "Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir" stratejimizin hedefi, enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

ÇEVRECİ MASKELİ MARJİNALLERE ALDIRMIYORUZ: Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına aldırmadan büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız. 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesini bahane ederek sokaklarımızı ateşe veren Gezici vandallara nasıl boyun eğmediysek bugün de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız.

ANA MUHALEFETİN TEK GÜNDEMİ KOLTUK KAVGASI

Dikkat ederseniz; bu gelişmeler, bu rakamlar, bizim ana muhalefetin, hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar; ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var; dün "kahraman" ilan ettiklerine, bugün "hain" damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi "gel deyince, koşa koşa gelen" eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar, onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı-zulüm de olsa o, "hain ve işbirlikçi" olma sırasını savdı; şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara, bugün alkışlananlar maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe, anlaşılan o ki, herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti, halka hizmet vasıtası yerine "kariyer ve kazanç kapısı" olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe, bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar, elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz, Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları "güvenli takip mesafesinden" izlemekle yetiniyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan "karikatür tiplerin" nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim ki; siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.

7 BİN 110 SANTRAL DEVREYE ALINDI

2025'te 78 ilde 7 bin 110 adet elektrik üretim santralı devreye alındı. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5.6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8 bin 313 megavat oldu. Bunun 8 bin 159 megavatı yani yüzde 98'i yenilenebilir enerji santrallerinden oluşurken, bunların 6 bin 63 megavatını güneş, 1946 megavatını rüzgâr santralleri oluşturdu. Yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 17.3 teravatsaat oldu. Bu elektrik doğalgazdan karşılansaydı 3.47 milyar metreküp doğalgaza ihtiyaç duyulacaktı.

Başkan Erdoğan'ın programda canlı bağlantı kurarak resmi açılışını yaptığı güneş ve rüzgâr santralleri:

VİRANŞEHİR YEKA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) G4-5, G4-7 VE G4-8: Kalyon Enerji tarafından Şanlıurfa'da inşa edildi. Her biri 400 watt gücünde toplam 487 bin 620 adet PV panel kullanıldı. Yıllık üretim kapasitesi 271 milyon kilovatsaat olan santral 113 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.

VİRANŞEHİR YEKA GES G4-4 VE G4-9: Ral Enerji tarafından Şanlıurfa'da inşa edildi. Santralde 240 bin 128 adet PV panel kullanıldı. Tesis yılda yaklaşık 181 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile 75 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

VİRANŞEHİR YEKA GES G4-2, G4-6 VE G4-10: Eksim Enerji tarafından Şanlıurfa'da inşa edildi. Toplam 352 bin 121 adet PV panel kullanıldı. Yıllık üretim kapasitesi 271 milyon kilovatsaat olan santral 113 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

ARTUKLU-1 GES: Artuklu GES Elektrik Üretim AŞ tarafından Mardin'de inşa edildi. Toplam 91 bin 520 adet PV panel kullanıldı. 30 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek.

İGA GES: İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından Eskişehir'de inşa edildi. 433 bin 992 adet PV panel kullanıldı. 150 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

UYGAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ (RES): Enerjisa Enerji Üretim AŞ tarafından Balıkesir'de inşa edildi. 60 adet rüzgâr türbini bulunuyor. 314 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

SOĞANLI RES: Esyel Global Enerji Üretim AŞ tarafından Trabzon'da inşa edildi. 23 adet rüzgâr türbini bulunuyor.125 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.