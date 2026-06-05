Bahçeli’den Özgür Özel’e gönderme: Ergen devrimci

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası derinleşen krizi değerlendiren Bahçeli, "Özgür Özel partide 'paralel merkez' kurdu" dedi. Bahçeli özetle şunları söyledi:

KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR: Özgür Özel, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirecek hamleler yapıyor. Özel, fiili bir müdahale ile TBMM grup başkanlığına geçerek partide yeni ve paralel bir merkez kurdu, kanunda tanımlanan Genel Başkanlık statüsüne karşı CHP'nin defacto lideri unvanını aldı. Özgür Özel ayrıştırıcı dil ve üslubuyla, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına mugayir hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesiyle ne Anıtkabir'in bekçisi, ne Atatürk'ün mirasçısı ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahip. Özel'in "ergen devrimciliği" ne CHP ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmıyor.

SUNİ GÜNDEM: Özel'in paralel liderliğinde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde baskı kurulması ve Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinin teşkilatlardaki ve toplumdaki olumlu karşılığının engellenmesi hedefleniyor. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özel iç sorunu, iktidar karşıtlığı üzerinde toplumsal muhalefete tahvil ederek parti içinde pozisyonunu tahkim etmek istiyor. Parti teşkilatlarını kendi lehine mobilize etme ve diğer muhalefet partilerini de yanında hizalandırma gayreti içerisinde. CHP'nin iç meselesi bilinçli ve organize bir şekilde Türkiye'de "iktidar ve otoriterleşme" suni gündemini yarattı.

KABUL EDİLEMEZ: (Anıtkabir'deki görüntüler) Gazi'nin huzurunda yaşanan görüntü hoş olmadı, Anıtkabir'in mehabetine uygun düşmedi. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün parti içi bir mesele için araçsallaştırılmaya çalışılması kabul edilemez bir tutum.

TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMASINLAR

CHP'liler FETÖ artıklarından ve sokaktan medet uman bir anlayıştan kati surette uzak durmalı. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli. İlk defa ve dikkat çekici bir vurguyla servis edilen "fiziki mücadele" ne anlama gelmektedir? Toplumda meşru hukuk yollarından sonuç alınamadığı algısı oluşturularak partililerin kışkırtılması kamu güvenliğini de tehdit eden bir tabloyu ortaya çıkarabilecektir. Fiziki mücadele insanları sokağa dökme, çatışma dinamiği oluşturma, kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etme gibi tehlikeler çağrıştırırken, CHP içerisinde telafisi imkânsız kırılmalara sebep olma potansiyeli taşımaktadır.