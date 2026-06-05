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Bakan Gürlek duyurdu! Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak: Başvurular tarihleri ne zaman?

Bakan Gürlek duyurdu! Adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacak: Başvurular tarihleri ne zaman?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatını güçlendirmek için 15 bin yeni personel alımı yapılacağını bildirdi. Sözleşmeli personellerin 8 bini adliyelerde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Daireleri'nde istihdam edilecek.

Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 22:21

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz.

İŞTE KADRO DAĞILIMI Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü İcra Kâtibi olarak İcra Dairelerimizde istihdam edilecek.