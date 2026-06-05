Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle atık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına; havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TÜRKİYE #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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