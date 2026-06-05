CHP’li Başkan, CHP İl Başkanı’nı topa tuttu: Muhatabım değilsin

CHP yönetiminde yaşanan gerilim ve görüş ayrılıkları CHP'li belediyelerde de kendini gösteriyor. Tekirdağ'da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç ve TESKİ yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

'TATİLLERDEN GELMİYOR'

Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'u hedef alarak ağır eleştiriler yöneltti. Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" ifadelerini kullanarak il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını öne sürdü. Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Akay, "Tatillerden gelmeyen, geldiğinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanında el pençe duran, belediyeden çıkmayıp partiyle işi olmayan il başkanı görünümlü özel kalem benim muhatabım değildir, tanımıyorum" dedi. Akay, TESKİ'nin Çerkezköy'deki yönetim anlayışını ve yapılan atamaları da eleştirdi. TESKİ Çerkezköy Şube Müdürlüğü'ne yapılan atama üzerinden tepki gösteren Akay, "TESKİ'ye şube müdürü atadılar. Müdürü yolda görsem tanımam. Şimşir Sokak nerede desen bilmez. Bu adamı TESKİ Çerkezköy Şube Müdürü yapmışlar" ifadelerini kullandı.