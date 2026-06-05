CHP'li Mansur Yavaş ve yönetimi turizmde de sınıfta kaldı! Yabancı YouTuber Fi and Nick Ankara'da isyan etti

Göreve gelmeden önce "Önceliklerimden biri turizm" diyerek iddialı vaatlerde bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkenti, yabancı turistler için tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Ankara'yı ziyaret eden dünyaca ünlü "Fi and Nick" isimli YouTuber çift, kentte karşılaştıkları ihmalkarlıkları ve yönetim zafiyetini net bir dille gözler önüne serdi.

Kültür turizmini canlandıracağını, Haymana, Gordion ve Çubuk gibi bölgeleri ayağa kaldıracağını vadeden Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara, merkezdeki turistleri bile ağırlamaktan aciz bir görüntü çiziyor. Şehri gezmeye çıkan yabancı çift, çalışmayan yürüyen merdivenlerden bakımsız parklara, çöken ulaşım sisteminden muhatap bulunamayan gişelere kadar tam bir belediyecilik fiyaskosuyla karşı karşıya kaldı.

METRODA KART YOK, GİŞELER BOŞ

Ankara'nın ulaşım altyapısındaki yetersizlikler, turistlerin kabusu oldu. Metroya binmek isteyen ancak ne bir muhatap ne de bir otomat bulabilen çift, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

"Ufak bir sorunumuz var; Ankara metro kartı alabileceğimiz bir yer bulamıyoruz. Bilet gişesi tamamen boş ve bu bölgede kart alabileceğiniz bir makine yok"

Ulaşım sisteminin bağlantısızlığından ve istasyonlar arası bitmek bilmeyen yürüyüş mesafelerinden dert yanan turistler, metro ağının yetersizliğini ve ulaşımdaki koordinasyonsuzluğu sert bir dille eleştirdi.

"TERLİ BİR KAOS!": 23 DERECEDE KALORİFERLİ OTOBÜS REZALETİ

Başkentteki toplu taşıma araçlarının bakımsızlığı ve denetimsizliği, yabancı misafirlere de zor anlar yaşattı. Havaların sıcak olmasına rağmen otobüste klimaların çalıştırılmaması, turistleri adeta şoke etti. Otobüs yolculuğunu "tam bir kaos" olarak nitelendiren çift, tepkilerini gizleyemedi:

"Otobüs çok sıcaktı, sanki kaloriferi açmışlardı! Bugün hava 23 derece... Otobüs tam bir kaos. Terli, terli, terli bir kaos. Aman Tanrım!"

GENÇLİK PARKI'NDA KURAKLIK VE İHMAL: "BU UTANÇ VERİCİ"

Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara'nın sembol mekanlarından Gençlik Parkı'na giden çift, karşılaştıkları bakımsızlık karşısında büyük bir şok yaşadı. Parktaki yapay göletlerin kurumuş ve bomboş görüntüsünü "utanç verici" ve "üzücü" olarak tanımlayan çift, hayal kırıklıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Anıtkabir bölgesinden Gençlik Parkı'na kadar hayatımın en uzun yürüyüşünün ardından nihayet buradayız. Ancak burası hayal ettiğimden çok farklı. Yapay gölet çok kuru. Dürüst olmak gerekirse bir su özelliğinden daha fazlasını bekliyordum. Şu anda çok boş ve üzgün görünüyor. Eğer suyla dolu olsaydı, kaleden ve camiden yansıyan ışıklarla kesinlikle büyüleyici olurdu."

VAATLER ÇOK, İCRAAT YOK

Mansur Yavaş'ın her fırsatta dile getirdiği "Turizmde Ankara vizyonu", yabancı gezginlerin kameralarına yansıyan bu acı gerçeklerle bir kez daha sınıfta kaldı. Bakımsız parklar, çalışmayan yürüyen merdivenler, gişelerde kart bile satılamayan bir metro sistemi ve sıcak havada kalorifer çalıştıran otobüsler...

Ankara, Yavaş yönetiminde turiste "hoş geldin" demek bir yana, mevcut altyapısıyla adeta şehirden kaçırıyor. Yabancı YouTuberların tüm dünyaya izlettiği bu görüntüler, başkentin turizm potansiyeline vurulan en büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.