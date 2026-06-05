CHP’li Tanju Özcan hakim karşısında: Şantaj davası 13 Temmuz’a ertelendi

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılandığı iki ayrı davanın celsesi art arda görüldü. Geçtiğimiz aylarda "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Özcan, duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. İlk duruşmada Özcan'ın, katıldığı bir sosyal medya programında sığınmacılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı dava ele alındı.

ŞANTAJ DAVASI ERTELENDİ

İkinci duruşmada ise kamuoyunda geniş yankı bulan 'şantaj' davası görüldü. İddianamede, Tanju Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in eline geçtiği; Akgüney'in bu mesajlar karşılığında Özcan'dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği yer almıştı. Aynı dosyada Öznur Ç.'ye yönelik makam odasındaki sözleri ve eylemleri nedeniyle Özcan'ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Duruşmaya, şantaj ve aracılık iddialarıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Mehmet Eren Akgüney, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ile taraf avukatları katıldı. Müşteki Öznur Ç. ise duruşma salonuna gelmedi.