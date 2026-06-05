İletişim Başkanı Duran: Çocuklar ve gençler önerilerini CİMER’e göndersin

İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması Ödül Töreni"ne katılan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayata geçirdikleri Çocuk CİMER Platformu ile çocukların ve gençlerin yönetime katkı sunmalarını amaçladıklarını söyledi. Çocukların ve gençlerin fikirlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Duran, "Çocukların ve gençlerin fikirleriyle katkılarını bekliyoruz. Bu mesele sadece şikâyet etmek ya da sadece iyi dilekleri iletmek değil. Aynı zamanda CİMER demek önerilerinizi iletmek demek. Biz çocukların ve gençlerin önerilerini ve fikirlerini CİMER'e göndermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Duran, "Bu yarışmada çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz var. Çocukların ve gençlerin bize katacağı çok şey var; çünkü dünyayı bizden farklı görüyorsunuz. Çocukların ve gençlerin önünde yepyeni bir dünya var ve fikirleriyle ve yapacaklarıyla bu dünyayı daha iyi bir hale getireceklerine inanıyorum" dedi.