Karardan önce kurultay yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasındaki bilek güreşinin sonu gelmiyor.
Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, CHP'yi lekeleyen tüm isimleri her ne koşulda olsun partiden uzaklaştırmak istiyor. İlk MYK toplantısında belediyelere yönelik "denetim mekanizması" kurulmasını kararlaştıran Kılıçdaroğlu, bu mekanizma ile incelemeler yürütecek.
Kurultay için de Yargıtay kararı beklenecek. Yargıtay kararı sonrası mahallelerden başlanarak, delegelerin sıfırdan seçileceği bir olağan kurultay ile sürecin tamamlanacağı dile getiriliyor.
Özgür Özel kanadının ise atacağı adımlar merakla bekleniyor. Delegeler ve PM üyeleri üzerinden imzalar toplayarak olağanüstü kurultayı yapmaya gayret eden Özgür Özel ve destekçilerinin, bu uğurda YSK da dahil olmak üzere hukuki tüm yolları deneyerek son ana kadar partide direnmeye çalışacağı, yine bir sonuç alamamaları halinde "yeni parti" seçeneğinin daha güçlü bir şekilde istişare edileceği öne sürülüyor.
Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, CHP'yi lekeleyen tüm isimleri her ne koşulda olsun partiden uzaklaştırmak istiyor. İlk MYK toplantısında belediyelere yönelik "denetim mekanizması" kurulmasını kararlaştıran Kılıçdaroğlu, bu mekanizma ile incelemeler yürütecek.
Kurultay için de Yargıtay kararı beklenecek. Yargıtay kararı sonrası mahallelerden başlanarak, delegelerin sıfırdan seçileceği bir olağan kurultay ile sürecin tamamlanacağı dile getiriliyor.
Özgür Özel kanadının ise atacağı adımlar merakla bekleniyor. Delegeler ve PM üyeleri üzerinden imzalar toplayarak olağanüstü kurultayı yapmaya gayret eden Özgür Özel ve destekçilerinin, bu uğurda YSK da dahil olmak üzere hukuki tüm yolları deneyerek son ana kadar partide direnmeye çalışacağı, yine bir sonuç alamamaları halinde "yeni parti" seçeneğinin daha güçlü bir şekilde istişare edileceği öne sürülüyor.