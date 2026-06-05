Memurunun üzerinde bile 13 yarış atı çıktı

İzmir'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da gözaltında olduğu operasyonda, şüphelilerden Bahadır Yılmaz'ın 13 adet yarış atı sahibi olduğu ortaya çıktı. Buca Belediyesi'nde hak ediş biriminde memur olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin Buca'da yapılan iki ayrı inşaat için rüşvet aldığı da belirlendi.

13 atın İngiliz ve Arap atlarından oluştuğu, fiyatlarının 100 bin TL ile 1 milyon lira arasında değiştiği öğrenildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında yapılan dijital materyal incelemesinde ise Buca CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'dan belediye personeliyle birçok konuyla alakalı talimat aldığı, ilgili kısımdaki personelden dosyada şüpheli Sarıkaya İnşaat sahibi Doğan Sarıkaya'ya ait inşaatlarla alakalı bilgi aldığı ve yine şüpheli İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile görüşmesinde 400 bin TL para aldığına dair dekont aldığı belirlendi.