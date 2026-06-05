Muhittin Böcek’ten yeni itiraflar: Özel istedi ben de verdim

Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da Başsavcılığı'nda ek ifade verdi. Adaylığı henüz kesinleşmeden önce CHP'nin eski Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında yapılan bir toplantıya katıldığını belirten Böcek, bu toplantı için "Genel Başkan Özgür Özel ben dahil tüm başkan adaylarına yönelik olarak, 'Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun' şeklinde söylemi oldu" dedi. Bunun üzerine ise genel merkezden istekler olabilir diyerek oğlu Mustafa Gökhan Böcek'i de hazırlıklı olması konusunda yönlendirdiğini ifade etti.

Böcek, 15 Ocak 2024'te gerçekleştirdiği Manisa ziyaretinin de Özgür Özel'in talimatıyla, Manisa adayı Ferdi Zeyrek'e "maddi ve proje desteği" sağlama amacı taşıdığını söyledi.

ZEYREK'E VERDİM

İçinde yaklaşık 950 bin euro olan çantayı eski Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teslim ettiğini belirtti. Böcek, "...Kısa bir süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de 'Çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun' dedim. Bunu, yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım. Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Ben Özgür Bey'in Manisalı olması, rahmetli Ferdi Bey ile olan yakınlıkları sebebiyle, bunun da adaylığıma katkısı olabileceğini düşündüğüm için bunu yaptım" dedi.

ANKARA'DA 1 MİLYON EURO, ANTALYA'DA 200 BİN DOLAR VERDİM

Muhittin Böcek daha önce verdiği ifadelerinde oğlu Gökhan Böcek'in teslim ettiği paralarla gündeme gelmişti. Böcek yeni ifadesinde, Ocak 2024'te adaylık sürecinin en kritik günlerinde Ankara'da bulunduğu sırada, oğlunun Özgür Özel'in talimatı ve Veli Ağbaba'nın araması neticesinde 1 milyon euroyu Genel Merkez binasına giderek teslim ettiğini vurguladı. 24 Şubat 2024'te Antalya'da ise Özel'e 200 bin dolar verildiği belirtildi.

HTS VE PTS KAYITLARI DOĞRULADI

Muhittin Böcek'in ifadesinde geçen Manisa ziyareti ve ofis randevusu, dosyaya giren teknik verilerle örtüştü. BBDK tarafından hazırlanan rapora göre: 15 Ocak sabahı 08.15'te Antalya'dan çıkan Böcek'in araçları, Korkuteli ve Denizli üzerinden Manisa'ya giriş yaptı. Böcek, Manisa'ya ulaştıktan sonra saat 10.36 ve 11.52'de Ferdi Zeyrek'in sahibi olduğu FZ Yapı'ya ait bir hatla 3 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Böcek'in telefonu, FZ Yapı'nın Yunusemre'deki adresiyle örtüşen "MANORGANIZESAN" baz alanına saat 12:06:30'da bağlandı. Böcek'in bu adreste 2 saat 29 dakika kaldığı, bu süre zarfında cihazından 120 adet kayıt alındığı tespit edildi.