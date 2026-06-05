SON DAKİKA… Bakan Akın Gürlek açıkladı! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı: 193 milyar 367 milyon TL’lik bir işlem hacmi belirlendi!

SON DAKİKA… Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 27 ilde eş zamanı operasyon yapıldığını açıkladı. Operasyonda 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik bir işlem hacminin tespit edildiğini vurguladı.

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.