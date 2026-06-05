SON DAKİKA | Can Polat cinayeti dosyası İstanbul’a gönderildi

İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat'ın şoförlüğünü yapan Can Polat silahla vurularak öldürüldü. Yapılan çalışmalarda olayın bahse konu otel önünde Can Polat'ın dışarıya çıktığı esnada gerçekleştiği ve Can Polat'ın otele girdiğinin tespit edildiği, ayrıca şüpheli şahsın bahse konu otel etrafında bulunan işletmelerde bekleme yaptığı tespit edildi.

Şüpheli Serhat Altun'un kredi kartı kullanarak içecek aldığı tespit edildi. Olayın Daltonlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken bölgede yapılan çalışmada olayda kullanıldığı değerlendirilen turuncu poşet içerisinde siyah otomatik silah ve yine aynı poşet içerisinde 3 adet kovan, silaha basılı şekilde 21 adet 9*19 mermi ve şahsın olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri 13033 sokak üzerinde tarla kenarında atıl vaziyette bulundu. İzmir il Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli İzmir İli Konak'ta yakalandı. İzmir Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında dün İzmir'de ve İstanbul'da birer şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

DOSYA İSTANBUL'A DEVREDİLDİ

Can Polat cinayeti dosyası kapsamında bugün flaş bir gelişme daha yaşandı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma bugün İstanbul'a devredildi.

Can Polat soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek.