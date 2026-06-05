Son Dakika | Hatay Reyhanlı'daki bombalı saldırı davasında karar açıklandı: 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanıklar Temir Dükancı, Memet Gezer ve Cengiz Sertel'i 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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